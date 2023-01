Kann der 1. FC Kaiserslautern vor dem Abflug nach Belek am morgigen Dienstag noch einen Zugang vermelden? Die Anzeichen mehren sich. Nach RHEINPFALZ-Informationen wird Mittelfeldspieler Nicolai Rapp nicht mit dem Bundesligisten SV Werder Bremen ins Trainingslager reisen. Stattdessen befindet er sich auf dem Weg Richtung Betzenberg. Der 26-jährige Heidelberger ist die Wunschalternative von FCK-Trainer Dirk Schuster für die Sechser-Position. Schon im Sommer hatten die Roten Teufel ihre Fühler nach ihm ausgestreckt. Damals allerdings wollte Rapp sich in Bremen durchsetzen. Dies misslang. Rapp verbuchte in der Hinrunde der Bundesliga-Saison nur sieben Kurzeinsätze. Die Hanseaten bestätigten inzwischen eine grundsätzliche Einigung mit dem FCK. Nur Details seien noch zu klären. Rapp soll bis zum Rundenende auf Leihbasis für den Zweitligisten spielen. In Bremen besitzt er einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024.