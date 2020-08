Die Polizei sucht nach Zeugen, die am Donnerstagabend in der Fruchthallstraße eine körperliche Auseinandersetzung beobachtet haben. Zwei Männer waren gegen 21.40 Uhr aneinandergeraten.

Nach Angaben des 42-jährigen Opfers sei ihm der unbekannte Mann entgegen gekommen und habe ihm ohne erkennbaren Grund mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Anschließend sei er weggelaufen. Bei einer Suche in der Umgebung konnte der Täter nirgends mehr gesichtet werden. Die weiteren Ermittlungen laufen. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 0631/369-2150 an die Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße zu wenden.