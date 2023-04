Die Grosskraftwerk Mannheim AG (GKM) wird den Block 7 des Kohlekraftwerks bereits im Juni wieder vom Markt nehmen und zurück in die Netzreserve überführen.

Bislang war vorgesehen, den 475-Megawatt (MW)-Block von Januar 2023 bis höchstens März 2024 uneingeschränkt für die Energiebereitstellung für Mannheim und Region zur Verfügung zu stellen. Block 7 des Kohlekraftwerks kann laut GKM Strom für rechnerisch bis zu eine Million Haushalte bereitstellen.

Die Situation auf den Energie- und Rohstoffmärkten habe sich mittlerweile deutlich entspannt, teilte GKM am Freitag mit. Aus diesem Grund sei es nicht mehr erforderlich, Block 7 weiterhin im Marktbetrieb zur Verfügung zu stellen. Daher werde die Anlage im Juni 2023 wieder in die Netzreserve überführt. Mit der zeitlich begrenzten Rückkehr von Block 7 in den Markt habe GKM erfolgreich dazu beitragen können, hieß es weiter, dass die Versorgungssicherheit trotz der sehr schwierigen Rahmenbedingungen zu jeder Zeit gewährleistet war.

Block 7 hatte sich zuvor auf Anordnung der Bundesnetzagentur seit Mai 2020 in der sogenannten Netzreserve befunden, die zur Versorgungssicherheit und Netzstabilität beiträgt.