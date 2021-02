Mit einer Großrazzia hat die Polizei am Donnerstagmorgen in Berlin und Brandenburg das Verbot einer salafistischen Gruppierung durchgesetzt. Die Aktion richtete sich gegen die salafistische Vereinigung Jama„atu Berlin, wie die Senatsverwaltung für Inneres in der Hauptstadt mitteilte. An der Razzia sind nach Polizeiangaben mehr als 800 Beamte beteiligt. Durchsucht werden demnach „mehrere Örtlichkeiten“ in Berlin und Brandenburg.

Das Verbot der salafistischen Vereinigung Jama“atu Berlin alias Tauhid Berlin werde seit dem Morgen „vollzogen“, teilte die Senatsverwaltung. Einzelheiten wollen Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) und Innenstaatssekretär Torsten Akmann am Morgen in einer Pressekonferenz bekanntgeben.