In den vergangenen Tagen sind am Ortseingang von Otterstadt und Waldsee zwei Großplakate der AfD zerstört worden. Darüber informierte das Parteimitglied Volker Detampel aus Otterstadt. Ihm zufolge wurde bei der Polizei bereits Anzeige erstattet. Diese ermittelt in einem solchen Fall wegen Sachbeschädigung gegen unbekannt. Detampel zufolge entstand ein Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Ein Sprecher der Polizeiinspektion Speyer erklärte auf Anfrage, dass Plakate verschiedener Parteien beschädigt werden und sich die Zerstörungswut nicht gegen eine spezielle Partei richte. Das sei in den vergangenen Jahren, vor allem im Bundestagswahlkampf, traurige Realität geworden, sagte der Polizeisprecher.