In Berlin haben zehntausende Menschen am Samstag für Solidarität mit der Protestbewegung im Iran demonstriert. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, beteiligten sich am Nachmittag rund 37.000 Menschen an der Kundgebung. Ein Frauenkollektiv hatte die Großkundgebung angemeldet.

„Heute demonstrieren Tausende in Berlin ihre Solidarität mit den mutigen Frauen und Protestierenden im Iran“, schrieb Familienministerin Lisa Paus (Grüne) auf Twitter. „Wir stehen an Eurer Seite.“

Teilnehmer trugen bei der Kundgebung Plakate der Initiative „Women Life Freedom“ („Frauen Leben Frieden“), die zu der Kundgebung aufgerufen hatte. Zu sehen waren auch viele kurdische Fahnen. Dem Polizeisprecher zufolge verlief die Demonstration überwiegend störungsfrei. Nur vereinzelt sei Pyrotechnik gezündet worden.

Der Iran wird seit einem Monat von heftigen Protesten erschüttert. Ausgelöst wurden sie durch den Tod der jungen Kurdin Mahsa Amini. Die 22-Jährige war am 16. September in Teheran gestorben, nachdem sie von der Sittenpolizei wegen des Vorwurfs festgenommen wurde, ihr Kopftuch nicht den strengen Vorschriften entsprechend getragen zu haben.

Die Sicherheitsbehörden gehen vielfach mit Gewalt gegen die Proteste vor. Nach Angaben von Menschenrechtsaktivisten wurden seit Mitte September mehr als 120 Demonstranten getötet.