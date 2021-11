[Aktualisiert 20.01 Uhr] In Speyer ist es am Mittwochabend gegen 18.45 Uhr für fast eine Stunde zu einem Stromausfall gekommen. „Es ist großflächig gewesen“, sagte eine Sprecherin der Stadtwerke am Abend. Vor allem der Bereich südlich der Maximilianstraße sei betroffen gewesen. Grund für den Stromausfall sei ein Kabelfehler in einem Mittelspannungsnetz gewesen, der behoben werden konnte. Inzwischen sei der Strom wieder überall da.