Ein Verkehrsunfall hat auf der A5 bei Kronau am Mittwochabend gegen 22 Uhr ein großes Trümmerfeld hinterlassen. Verletzt wurde dabei laut Polizei niemand.

Ein Fahrer eines Kleintransporters mit Kastenaufbau befuhr die A5 zwischen Bruchsal und Kronau in nördlicher Fahrtrichtung. Kurz vor der dortigen Baustelle übersah der Mann beim Spurwechsel einen Sattelzug auf dem rechten Fahrstreifen. Der Kastenaufbau kollidierte mit dem Sattelzug, riss ab und flog auf die linke Fahrspur der Autobahn. Sowohl der Fahrer des Kleintransporters, als auch der Fahrer des Sattelzuges blieben unverletzt. Die Bergung des Kastenaufliegers und Kleintransporters dauerte bis etwa 1 Uhr an. Anschließend musste die Fahrbahn nass gereinigt werden. Der Verkehr staute sich auf etwa zwei Kilometer und wurde über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet.