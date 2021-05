Die für Sonntag geplante Impfaktion auf einem Parkplatz im Gewerbegebiet in Speyer stößt offenbar auf großes Interesse. Wie die Polizei berichtet, sei es aufgrund des Andrangs bereits am Morgen noch vor dem geplanten Impfbeginn um 9 Uhr zu einem Stau im Bereich Auestraße, Wormser Landstraße und angrenzende Straßen gekommen. Autofahrer müssten mit Verkehrsbeeinträchtigungen rechnen. Einsatzkräfte von Stadt und Polizei seien bereits vor Ort, um die Situation zu lösen, so die Polizei.

In Speyer ist am Sonntag, 9 bis 16 Uhr, eine „Drive-Thru-Impfung“ geplant. Wer will, kann im Auto vorfahren und sich eine Corona-Impfung mit dem Wirkstoff von Astrazeneca abholen. 1500 bis 2000 Impfdosen stehen nach Angaben des Initiators zur Verfügung. Bereits im Vorfeld war mit großem Interesse an der Aktion gerechnet worden.