[Aktualisiert 9.57 Uhr] Die für Sonntag geplante Impfaktion auf einem Parkplatz im Gewerbegebiet in Speyer stößt auf großes Interesse. Wie die Polizei berichtet, sei es aufgrund des Andrangs bereits am Morgen noch vor dem ursprünglich geplanten Impfbeginn um 9 Uhr zu langen Staus im Umkreis um den Parkplatz gekommen. Um den Ansturm zu minimieren, ist nach RHEINPFALZ-Information bereits um kurz nach 7 Uhr mit den ersten Impfungen begonnen worden. Stand 9.45 Uhr waren bereits über 700 Impfdosen mit dem Vakzin Astrazeneca vergeben worden.

Autofahrer müssen derzeit noch mit Verkehrsbeeinträchtigungen rechnen. Einsatzkräfte von Stadt und Polizei sind vor Ort. Die Polizei bittet die Bevölkerung darum, nicht mehr zu der Aktion anzureisen.

#Verkehrsbeeinträchtigungen aufgrund #Impfaktion in der Auestraße in #Speyer am 16.05.2021.

Die nicht im Stadtgebiet Speyer befindlichen #Impfinteressenten werden gebeten die Anfahrt abzubrechen und Auf- und Abfahrten freizuhalten. Siehe hierzu auch: https://t.co/GPTe0s7euT (*mc)