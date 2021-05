[Aktualisiert 14.25 Uhr] Die Impfaktion unter der Führung des Speyerer Sankt Vincentius Krankenhauses auf einem Parkplatz im Gewerbegebiet in Speyer ist auf großes Interesse gestoßen. Insgesamt wurden am Sonntag nach Angaben der Polizei rund 1500 Dosen des Vakzins von Astrazeneca verimpft. Die Stadtverwaltung hatte gegen 13.45 Uhr das Ende der Aktion verkündet, nachdem alle zur Verfügung stehenden Dosen verabreicht worden waren.

Der Verkehr auf den Zufahrtsstraßen zum Gewerbegebiet war schon am frühen Morgen zusammengebrochen. Schon vor 5 Uhr hatten sich die ersten Impfwilligen in der Schlange angestellt, um eine Dosis des Vakzins Astrazeneca zu ergattern. Auf allen Straßen, die Richtung Auestraße führen, ging um kurz nach 9 Uhr nichts mehr. Die Kennzeichen der Fahrzeuge sind bunt gemischt. Neben Bewohnern der Domstadt mit SP gibt es auch Pkw aus dem Rhein-Pfalz-Kreis und dem Kreis Germersheim, aber auch aus Heidelberg, Neustadt, Bad Dürkheim, Pirmasens, Worms, Stuttgart, Darmstadt.

Eine der Impfstationen in Speyer. tnc Stau an der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße/Iggelheimer Straße. tnc Die Polizei überwacht vor Ort das Geschehen. tnc Die Geimpften werden zur Nachbeobachtung auf den gegenüberliegenden Parkplatz des Edeka-Marktes geschickt. tnc Stau in der Auestraße tnc Stau auf allen Zufahrtsstraße. Hier die Wormser Landstraße, aus der Innenstadt kommend. tnc Die Warteschlange direkt vor der Impfstation. tnc Eine der Impfstationen. tnc Stau in der Auestraße. tnc Die Verkehrsführung läuft über den Parkplatz des Mode- und Schuhgeschäfts Bödecker. Sie war im Vorfeld mit der Polizei abstimmt worden. tnc Foto 1 von 10 Großes Interesse an Impfaktion mit Astrazeneca in Speyer

Der Ansturm führte zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Einsatzkräfte von Stadt und Polizei waren vor Ort. Die Polizei bat die Bevölkerung noch am Morgen darum, nicht mehr zu der Aktion anzureisen.

#Verkehrsbeeinträchtigungen aufgrund #Impfaktion in der Auestraße in #Speyer am 16.05.2021.

Die nicht im Stadtgebiet Speyer befindlichen #Impfinteressenten werden gebeten die Anfahrt abzubrechen und Auf- und Abfahrten freizuhalten. Siehe hierzu auch: https://t.co/GPTe0s7euT (*mc) — Polizei Rheinpfalz (@PP_Rheinpfalz) May 16, 2021

Geplant war der Impfstart für 9 Uhr. Doch man habe schon um kurz nach 7 Uhr die erste Spritze gesetzt, sagte Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD), die sich vor Ort ein Bild von der Lage macht. „Um den Druck aus den Wartenden zu nehmen.“ Entsprechend zügig ging es voran, um 9.45 Uhr waren schon 744 Impfdosen mit dem Vakzin Astrazeneca vergeben worden. Gegen 10.30 Uhr waren nach Angaben der Stadtverwaltung nur noch 600 Impfdosen vorhanden.

Vor Ort gab es drei Impfstraßen. Nach der Spritze wurden die Wartenden zur Nachbeobachtung auf den Parkplatz von E-Center Stiegler gelotst.

Spätestens am Montag soll entschieden werden, ob in Speyer eine weitere Aktion angeboten wird, diesmal mit dem Vakzin von Johnson & Johnson. Diese würde nur einen Termin erfordern und könnte schon am nächsten oder übernächsten Sonntag stattfinden, hieß es im Vorfeld.

Die „Drive-Thru-Impfung“ war ursprünglich von 9 bis 16 Uhr geplant. Interessenten konnten im Auto vorfahren und sich eine Corona-Impfung mit dem Wirkstoff von Astrazeneca abholen. Bereits im Vorfeld war mit großem Interesse an der Aktion gerechnet worden.