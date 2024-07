Weil er mit einer Waffe am Fenster stand, hat ein Mann in Neuhofen am Mittwochabend einen Polizeieinsatz ausgelöst. Die Polizei sicherte die Umgebung und nahm den Verdächtigen in Gewahrsam. Er zeigte Anzeichen eines psychisch labilen Zustands. Bei einer Durchsuchung der Wohnung fanden die Beamten eine Schreckschusswaffe und stellten diese sicher.