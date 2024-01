Bei einer Gewalttat in einer Schule in St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis) ist nach Angaben der Polizei eine Frau geschädigt worden. Nach derzeitigem Stand werde von einer Beziehungstat ausgegangen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Schülerinnen und Schüler würden an einer Sammelstelle betreut. Eine Gefahr für die Kinder und Jugendlichen sowie für weitere Personen bestehe nach aktuellen Erkenntnissen nicht. Rettungskräfte sowie ein Hubschrauber seien im Einsatz. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sind Notfallseelsorger, 15 bis 20 Polizeifahrzeuge und Kriminalpolizei sowie Feuerwehr vor Ort. Weitere Informationen waren zunächst nicht bekannt.

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot angerückt. Foto: René Priebe/PR-Video Polizisten sperren den Bereich am Gymnasium ab. Foto: René Priebe/PR-Video Vor Ort ist auch ein Team von Notfallseelsorgern, die die Schülerinnen und Schüler betreuen. Foto: René Priebe/PR-Video Auch ein Hubschrauber ist im Einsatz. Foto: René Priebe/PR-Video Foto 1 von 4 Großalarm an Schule in St. Leon-Rot

Das betroffene Gymnasium wurde 1998 als Privatgymnasium Leimen mit einer Elterninitiative gegründet. Derzeit werden nach Angaben der Schule dort 685 Schüler von 85 Lehrkräften unterrichtet.

An dieser Stelle finden Sie visuelle Datenaufbereitungen von DataWrapper. Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.