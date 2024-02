[aktualisiert: 12:45 Uhr] Der Einsatz der Polizei in Mutterstadt wegen einer familiären Bedrohungslage ist beendet worden. Möglicherweise hatte ein Familienmitglied eine Schusswaffe bei sich, hieß es seitens der Polizei. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe nicht bestanden. Wie der Leiter der Schifferstadter Polizeiinspektion, Kai Giertzsch, nun mitteilt, wurde niemand verletzt. Die Beamten seien wegen „Folgeuntersuchungen“ aber noch vor Ort. Seit 6.30 Uhr dauerte der Einsatz in einem Mehrfamilienhaus in der Von-Kettler-Straße. Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen vor Ort. Vier Beamte waren gegen 10 Uhr mit voller Einsatzmontur in Richtung des Einsatzortes gelaufen. Das Wohngebiet wurde großflächig abgesperrt. Zu Hintergründen des Vorfalls macht die Polizei noch keine Angaben.