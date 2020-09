In der Mannheimer Innenstadt hat eine Auseinandersetzung zwischen etwa 30 bis 40 Personen am Mittwochabend einen größeren Polizeieinsatz am Marktplatz ausgelöst. Das teilt die Polizei um 21.48 Uhr mit. Derzeit laufe der Einsatz noch, der Hintergrund der Auseinandersetzung sei bislang nicht bekannt.