[Aktualisiert Donnerstag, 13.20 Uhr] In der Mannheimer Innenstadt hat eine Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen am Mittwochabend einen größeren Polizeieinsatz am Marktplatz ausgelöst. Nach Angaben der Polizei wurden dabei drei Personen verletzt. Beim Eintreffen der Beamten hätten zwar alle Beteiligten versucht zu flüchten, dennoch sei es gelungen, acht Personen vorläufig festzunehmen. Laut Polizei wurden zudem Schlagwerkzeuge wie ein Teleskopschlagstock, ein Elektroschocker, ein Baseballschläger und eine Reizgaspistole sichergestellt. Die genauen Hintergründe der Tat müssen laut Polizei noch ermittelt werden. Videoaufnahmen vom Marktplatz seien gesichert worden.

Hintergrund waren wohl Milieustreitigkeiten

Wie die Polizei weiter berichtet, liegen über die Gesamtzahl der Beteiligten noch keine verlässlichen Informationen vor. Bei den Festgenommenen handele es sich um Personen, die zum überwiegenden Teil nicht in Mannheim wohnen. Alle Verdächtigen seien wieder auf freiem Fuß. Laut Polizei waren weniger ethnische, vielmehr Milieustreitigkeiten für das Entstehen des Konflikts ausschlaggebend.

Zeugen, die Hinweise zu den Geschehnissen auf dem Marktplatz geben können, werden gebeten, sich unter den Telefonnummern 0621/174-4444 oder 0621/1258-0 in Verbindung zu setzen.