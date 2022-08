10 Prozent aller Fahrten mit dem 9-Euro-Ticket haben einer Studie zufolge eine Autofahrt ersetzt.

Das teilte der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) am Montag zusammen mit Verkehrsministern mehrerer Bundesländer mit. VDV-Hauptgeschäftsführer Oliver Wolff hob besonders die Klimawirkung eines attraktiven Nahverkehrsangebotes hervor. Auf Grundlage der vom Pkw auf öffentliche Verkehrsmittel verlagerten Fahrten habe das 9-Euro-Ticket rund 1,8 Millionen Tonnen CO 2 eingespart: „Drei Monate 9-Euro-Ticket haben etwa so viel CO 2 eingespart, wie ein Jahr Tempolimit auf Autobahnen bringen würde.“ Es habe also nicht nur die Bürger finanziell entlastet, sondern auch eine eindeutig positive Wirkung für das Klima. Während des Aktionszeitraumes von Juni bis August wurden laut VDV 52 Millionen 9-Euro-Monatstickets verkauft. Zudem nutzten rund zehn Millionen reguläre Abonnenten das Angebot, deren Tickets in dieser Zeit noch bis 31. August bundesweit gelten. Dazu gehören beispielsweise auch die in der Pfalz weit verbreiteten Jahreskarten des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) wie Job-Ticket, Karte ab 60 und Rhein-Neckar-Ticket.

