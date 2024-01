Die deutsche Nationalmannschaft hat ihr letztes EM-Gruppenspiel am Dienstagabend in Berlin gegen Frankreich mit 30:33 (15:17) verloren. Es war ein packendes Match. Nach einem guten Start geriet das deutsche Team ins Hintertreffen, in der zweiten Halbzeit betrug der Rückstand gar drei Tore. Aber die Mannschaft kämpfte sich – gestützt vom überragenden Torhüter Andreas Wolff – wieder heran und schaffte in der 49. Minute den 26:26-Gleichstand. Am Ende gaben zwei, drei Fehler zu viel den Ausschlag für den Olympiasieger. Frankreich war einen Tick zu abgebrüht für die junge deutsche Auswahl. Das Team von Alfred Gislason geht nun mit zwei Minuspunkten in die Hauptrunde in Köln ab