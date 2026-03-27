Handball Großer Kampf der Eulen Ludwigshafen bleibt unbelohnt
Die Eulen Ludwigshafen haben am Freitagabend die dritte Niederlage in Folge kassiert. Gegen den VfL Eintracht Hagen hieß es nach 60 Spielminuten 32:34 (17:19). In einem phasenweise wilden Zweitliga-Spiel schienen die Eulen vor 1774 Zuschauern in der Friedrich-Ebert-Halle einfach zu viele Fehler zu machen, um den Favoriten ernsthaft zu gefährden. Kurz nach der Pause waren die Gastgeber beim 18:19 auf Schlagdistanz, dann mussten sie einen 0:4-Lauf hinnehmen, verloren Hagen wieder aus den Augen. Das lag auch daran, dass das abstiegsbedrohte Team unglückliche Zwei-Minuten-Strafen quittierte. Aber die Eulen kämpften, verloren nie den Glauben, bekamen durch Torhüter Philipp Wenning einen neuen Rückhalt und schafften in der 49. Minute tatsächlich den 28:28-Ausgleich durch René Zobel. Aber denn patzte die Mannschaft wieder, brachte sich um den Lohn. Sie war nah dran an der Überraschung.