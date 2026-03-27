Die Eulen Ludwigshafen haben am Freitagabend die dritte Niederlage in Folge kassiert. Gegen den VfL Eintracht Hagen hieß es nach 60 Spielminuten 32:34 (17:19). In einem phasenweise wilden Zweitliga-Spiel schienen die Eulen vor 1774 Zuschauern in der Friedrich-Ebert-Halle einfach zu viele Fehler zu machen, um den Favoriten ernsthaft zu gefährden. Kurz nach der Pause waren die Gastgeber beim 18:19 auf Schlagdistanz, dann mussten sie einen 0:4-Lauf hinnehmen, verloren Hagen wieder aus den Augen. Das lag auch daran, dass das abstiegsbedrohte Team unglückliche Zwei-Minuten-Strafen quittierte. Aber die Eulen kämpften, verloren nie den Glauben, bekamen durch Torhüter Philipp Wenning einen neuen Rückhalt und schafften in der 49. Minute tatsächlich den 28:28-Ausgleich durch René Zobel. Aber denn patzte die Mannschaft wieder, brachte sich um den Lohn. Sie war nah dran an der Überraschung.