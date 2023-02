Konzepte zur Hochwasser- und Starkregenvorsorge, Alarmpläne, Akten aus dem Untersuchungsausschuss: Besonders viele Anfragen beim rheinland-pfälzischen Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit hatten im Jahr 2022 direkt oder indirekt mit den Nachwirkungen der Ahrtal-Katastrophe zu tun.

231 Anfragen nach Beratung und Beschwerden hat der Landesbeauftragte, Dieter Kugelmann, im Jahr 2022 erhalten. Das sind genau drei mehr als 2021 – wobei zahlreiche telefonisch gestellte und sofort beantwortete Anfragen nicht mitgezählt würden, so Kugelmann bei der Vorstellung der Zahlen unter dem Motto „Best of Informationsfreiheit“ am Donnerstag in Mainz. Nachdem sich 2020 und 2021 – vor der Flut – viele Anfragen um Angelegenheiten des medizinischen Datenschutzes im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gedreht hatten, seien die Themen nun wieder diverser. Akten aus dem Untersuchungsausschuss wurden allerdings nicht herausgegeben, weil in diesem Fall das Landestransparenzgesetz nicht greife, sondern das restriktivere Landesgesetz zu Untersuchungsausschüssen, erläuterte Kugelmann.

Der Bericht des Beauftragten bezog sich vor allem auf die Informationsfreiheit, weshalb die Hackerangriffe auf den Frankenthaler Pumpenhersteller KSB und gegen den Rhein-Pfalz-Kreis nicht angesprochen wurden. In beiden Fällen geht es um Datenschutz, zu dem sich der Beauftragte später im Jahr äußern will.

Einen Fall aus der Pfalz sprach Kugelmann an. Es handelte sich um einen Versuch, die Informationsfreiheit – unter Verstoß gegen den Datenschutz – zu missbrauchen. In mehreren Fällen war versucht worden, unter fremden Namen Informationen nach dem Landestransparenzgesetz von Behörden abzurufen. Darunter war auch eine Anfrage an die Kreisverwaltung Germersheim, bei der die Identität einer Wörtherin missbraucht wurde. Alle Fälle flogen auf, als die Behörden per Post bei den vermeintlichen Anfragern nachfassten und die betreffenden Personen nichts von ihren angeblichen Anfragen wussten.