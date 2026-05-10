Nach einem großen Kampf haben die Eulen Ludwigshafen ihr Heimspiel gegen den Tabellenfünften 1. VfL Postdam mit 33:34 (15:17) verloren. Ein Punkt hätte die Mannschaft von Michael Haaß vor 1742 Zuschauern in der Friedrich-Ebert-Halle verdient gehabt. Nach dieser Niederlage steckt das Team drei Spieltage vor Saisonende weiter im Abstiegskampf. Überragender Spieler mit 8 Toren war Spielmacher Marc-Robin Eisel.

Weitere Torschützen: Tim Schaller 8/5), Rene Zobel (6).