Zum ersten Mal war am Samstag der Prototyp des neuen Triebwagens zu sehen, der ab Ende 2024 auf sieben Linien zwischen Deutschland und Frankreich eingesetzt werden soll.

In der Pfalz gehören dazu die Linien von Wörth über Lauterburg nach Straßburg und von Neustadt über Weißenburg nach Straßburg. Damit ergibt sich beispielsweise auch eine Direktverbindung im Stundentakt zwischen den Partnerstädten Landau und Hagenau. „Diese Deutschlandpremiere setzt ein ganz deutliches Signal für Europa“ sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer am Samstag in Neustadt. Beteiligt an dem deutsch-französischen Kooperationsprojekt sind die französische Region Grand Est sowie die Bundesländer Rheinland-Pfalz, Saarland und Baden-Württemberg. Das Fahrzeug, das mit der Leit- und Sicherungstechnik für beide Länder ausgerüstet ist, durchläuft gerade den Zulassungsprozess in Deutschland.

Malu Dreyer: „Toller Zug“ ist ein Signal für Europa