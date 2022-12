Portugal zog am Dienstagabend als letztes Team ins Viertelfinale der Weltmeisterschaft in Katar ein. Das Team ließ der Schweiz im Achtelfinale keine Chance und gewann mit 6:1 (2:0). Überragender Spieler der Partie war Gonçalo Ramos, dem drei Tore gelangen. Goncalo Ramos spielte für Superstar Ronaldo, der erst in der 73. Minute eingewechselt wurde. Die weiteren Tore erzielten Pepe, Raphael Guerreiro und Rafael Leao. Manuel Akanji gelang nur der Ehrentreffer gegen die furiosen Portugiesen. Nun geht es gegen Marokko.