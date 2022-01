Es war ein ganz großer Auftritt für den 1. FC Kaiserslautern und ein durchaus passabler für die Pfalz und ihre Traditionen. Prime Time, zur besten Sendezeit am Dienstag um 20.15 Uhr, war das Quiz „Wer stiehlt Mark Forster die Show?“ für den Fernsehsender Pro Sieben zudem ein Quoten-Bringer.

Bengalo-Atmosphäre

Mark Forster aus dem nordpfälzischen Winnweiler war schon als Kind begeisterter Betze-Fan. Die am Dienstag ausgestrahlte Show durfte er gestalten, und er machte sie zu seinem Heimspiel mit jeder Menge Betze-Atmosphäre, wie sie vor allem früher war, vor Corona, aber auch vor so manchem tristen Drittligakick. Im aktuellen FCK-Mannschaftsbus kam der populäre Sänger angefahren, in einen roten Otto-Rehhagel-Trainings-Glanzanzug im Neunziger-Stil gehüllt. Und natürlich war Bengalo-Atmosphäre dabei, ein bisschen wie beim legendären Lauterer Europacup-Abend auf dem Betze gegen den FC Barcelona. Forster sang zum Einmarsch „You“ll never walk alone“ und gab den Pfälzer Kultsong von Kurt Dehn „En echte Pälzer racht ken Hasch“ zum Besten. SWR-/ARD-Sportkommentator Tom Bartels ordnete die Sendung als ProSieben-Gast sachlich-fachlich ein.

„Pälzer Frooche“ im Planwagen

Joko Winterscheidt, der angestammte Gastgeber der Sendung, die Moderatorin Anke Engelke, Influencer und Model Riccardo Simonetti sowie Radiostar Marie bestritten die launige Quiz-Vorrunde. Die wurde von Forster moderiert, und bei einer Planwagenfahrt mit Brezeln und Würsten vor dem Studio in Berlin stellte der Sänger „Pälzer Frooche“. Zum Beispiel, was die Musik beim Handkäs“ ausmacht, oder was das Fritz-Walter-Wetter ist. Es ging auch um die Großregion, außer Gebiete leicht oder deutlich außerhalb der Pfalz wie Idar-Oberstein oder der Hockenheimring waren Quiz-Gegenstand. Da räumte Winterscheidt ab und zog schließlich gegen Forster ins Finale ein.

Joko gewinnt am Ende

Die Endrunde gewann der in seiner Rolle als Forster-„Gegner“ öfter mal gegen die Pfalz stichelnde „Hausherr“ der Sendung und verwies Forster „wieder auf die Ersatzbank“. Forster nannte seine Band im Studio die „Betze-Bube“, obwohl dabei längst nicht nur Jungs ihre musikalischen Fähigkeiten unter Beweis stellten. Und das alles in aktuellen FCK-Trikots.

Auch Hauptsponsor, zugleich einer der FCK-Investoren, mit seiner Marke „Allgäuer Latschenkiefer“ hatte was davon. Sie prangte werbewirksam auf der Trikotbrust, war viele Minuten lang zur besten Sendezeit zu sehen. Und natürlich, der vom FCK nach Berlin geschickte DFB-Pokal durfte nur mit Handschuhen angefasst werden. Darauf achtete Betze-Bub Forster sehr am Abend seines 39. Geburtstags. Ein Geschenk war die Sendung trotz der Final-Niederlage nicht nur für ihn. Sie war auch vor allem für den FCK einprägsame, bis auf einen lauternkritischen jungen Zuschauer aus Dresden im Publikum Werbung zur besten Sendezeit.

Auch im Netz wurde Forsters Auftritt gefeiert. Bis am Morgen trendete auf Twitter der Hashtag #WSMDS („Wer stiehlt mir die Show“). Selbst der offizielle Twitteraccount von Joko & Klaas bescheinigt: „Wer da keine Gänsehaut hat, hat keine Haut.“ https://www.rheinpfalz.de/lokal/pfalz-ticker_artikel,-gro%C3%9Fer-auftritt-f%C3%BCr-mark-forster-und-die-roten-teufel-_arid,5301970.html

Mark Forsters Moderator-Qualitäten waren ebenfalls Thema:

