Ein Brand in einem Labor der Hochschule Mannheim hat am Samstag gegen 9:30 Uhr einen Einsatz der Feuerwehr mit einem Großaufgebot ausgelöst. Laut Polizei wurde das Feuer schnell gefunden und gelöscht, nachdem Zeugen die Rauchentwicklung gemeldet hatten. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Das zuständige Dezernat des Kriminalkommissariats Mannheim hat die Ermittlungen übernommen. Verletzt worden sei bei dem Brand niemand, so die Polizei, über die genaue Schadenshöhe könne noch keine Auskunft gegeben werden.