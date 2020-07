Eine Reihe von Böschungsbränden entlang der A5 zwischen Kronau und Bruchsal forderte am Dienstagnachmittag ein Großaufgebot an Feuerwehrkräften.

Eine größere Fläche an Gras und Böschung war gegen 15.45 Uhr neben der Autobahn in Fahrtrichtung Süden in Brand geraten. Der Rauch behinderte laut Polizei teilweise die Sicht auf der Autobahn.

Die Feuerwehren aus Forst, Bruchsal, Karlsdorf-Neuthard, Waghäusel und Kronau rückten Polizeiangaben zufolge mit zehn Fahrzeugen an. Das Feuer drohte auf den Wald überzugreifen. Die Löscharbeiten zeigten rasch Erfolg, allerdings ging die Polizei am späten Nachmittag davon aus, dass noch ein paar Stunden lang gelöscht werden und deshalb die rechte Fahrspur Richtung Karlsruhe gesperrt bleiben muss.