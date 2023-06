[Aktualisiert 12.30 Uhr] Die Polizei ist am Dienstag mit einem Großaufgebot an einer Schule in Murrhardt in Baden-Württemberg im Einsatz gewesen und konnte kurze Zeit später Entwarnung geben. Es handelte sich um einen Fehlalarm, wie die Beamten mitteilten. Eine Gefahr für Schüler und Lehrer habe nicht bestanden. Die Polizei war demnach mit 20 Streifen vor Ort und durchsuchte das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum.

Murrhardt liegt nordöstlich von Stuttgart im Rems-Murr-Kreis.