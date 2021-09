Gegen 20.45 Uhr hat am Dienstagabend ein Großeinsatz der Feuerwehr in der Kirchheimbolander Innenstadt für Aufregung gesorgt. Mehrere Einsatzfahrzeuge, darunter Katastrophenschutz- und Rettungsfahrzeuge, eilten zur Stadthalle. In der Halle, in der sich das Impfzentrum Donnersbergkreis befindet, war ein Brandmelder ausgelöst worden, wie Kirchheimbolandens Wehrleiter Matthias Groß auf RHEINPFALZ-Nachfrage berichtete. Allerdings habe es sich um einen Fehlalarm gehandelt. Die Einsatzkräfte konnten nach wenigen Minuten wieder abziehen.