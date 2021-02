Erneut gibt es einen Großeinsatz aufgrund eines Paketes im Rhein-Neckar-Kreis: Am Samstagmorgen wurden die Einsatzkräfte zum DHL-Logistikzentrum nach Leimen alarmiert. Gegen 10.20 Uhr kam der Notruf aus dem Logistikzentrum der Deutschen Post im Stralsunder Ring. Nach derzeitigen Informationen soll ein Paket dort plötzlich angefangen haben zu brennen. Das Paket liegt offenbar in einem Transportwagen. Nähere Informationen zu den Hintergründen sind aktuell noch nicht bekannt. Die Polizei spricht von einer „unklaren Gefahrenlage – ausgehend von einem Paket“. Ob es einen Zusammenhang mit jüngsten Ereignissen von Paketexplosionen an Hipp, Lidl und der Wild-Gruppe, ist noch nicht bekannt.