In den frühen Morgenstunden kam es in Schifferstadt zu einem Großeinsatz der Polizei in einem Wohnhaus. Wie der Leitende Oberstaatsanwalt Hubert Ströber auf RHEINPFALZ-Nachfrage bestätigt, fanden die Beamten dort eine getötete Frau und eine schwer verletzte Frau. Weitere Einzelheiten zu der Tat werden im Laufe des Tages bekanntgegeben. Wir berichten weiter.