Seit den frühen Morgenstunden sind im Rhein-Neckar-Kreis mehrere Durchsuchungen der Polizei an verschiedenen Orten im Gange. Nach Auskunft einer Polizeisprecherin in Mannheim werden sich die Durchsuchungsmaßnahmen bis in den Nachmittag hinziehen. Es soll laut Polizei um Betäubungsmittel gehen. In Neu-Edingen wurde eine Lagerhalle durchsucht, in Eppelheim sind Einsatzkräfte in einem Wohnhaus. Ob bei den Einsätzen Personen festgenommen wurden, konnte die Polizei noch nicht sagen. Wir berichten weiter.