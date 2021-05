[Aktualisiert 20.40 Uhr] Die Polizei hat am Samstag am Friedensplatz in Mannheim eine pro-palästinensische Kundgebung mit etwa 500 Teilnehmern aufgelöst. Wie die Polizei mitteilte, kam es zu Verstößen gegen die Corona-Verordnung. Beim Auflösen der Demo wurden Einsatzkräfte mit Steinen beworfen. Vier Beamte seien leicht verletzt, sagte ein Sprecher. Zudem habe ein Mann versucht, eine israelische Flagge anzuzünden. 100 Demonstranten wurden von der Polizei festgehalten, um die Personalien der Teilnehmer aufzunehmen. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Ursprünglich seien laut der Polizei nur etwa hundert Menschen für die Demonstration angemeldet gewesen. Unter dem Motto „Solidarität für Palästina“ hatte eine Privatperson zur Kundgebung aufgerufen.

Die Lage habe sich inzwischen beruhigt. Nun gehe es darum, dass es im Laufe des Abends in der Stadt friedlich bleibe, sagte der Sprecher.