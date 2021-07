Am Mittwochabend ist die Feuerwehr gegen 20.30 Uhr zu einem Gebäudebrand in der Lachenstraße im Stadtteil Studensee-Blankenloch gerufen worden. Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen den Einsatzkräften Flammen und Rauch aus dem Einfamilienhaus entgegen. Laut Polizei handelt es sich um einen Dachgeschossbrand. Menschen seien keine in Lebensgefahr, zwei Personen würden derzeit noch im Rettungswagen behandelt.

Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr sind mit einem Großaufgebot im Einsatz. Über die Brandurrsache sowie den Sachschaden kann die Polizei noch keine Angaben machen, die Löscharbeiten dauern noch an.