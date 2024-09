In der Justizvollzugsanstalt Karlsruhe kam es am Montagabend gegen 20.30 Uhr zu starker Rauchentwicklung in einer Zelle. Wie die Polizei Karlsruhe mitteilt, war etwa eine Stunde später noch unklar, ob es wirklich gebrannt – oder sich zunächst nur Qualm gebildet hat. Der Häftling, der in der Zelle untergebracht war, sei nach aktuellem Stand nicht schwer verletzt. Er wurde in Gewahrsam genommen und sei laut Polizeisprecher „maximal leicht verletzt“. Demnach könne er voraussichtlich in der JVA bleiben und müsse nicht in ein Krankenhaus.

Was genau gebrannt hat und warum, das sei noch unklar. Die Kriminalpolizei nehme nun die Ermittlungen auf. Man gehe von Brandstiftung aus, doch ob diese vorsätzlich war, müsse unter anderem ermittelt werden. Die Feuerwehr Karlsruhe war mit einem Großaufgebot an Rettungskräften von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr vor Ort. Die Gefahr, die von dem potenziellen Brand ausging, war Stand 21.30 Uhr laut Polizei beseitigt.