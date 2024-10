Aufgrund von Reinigungs- und Wartungsarbeiten sind die vier B10-Tunnel bei Annweiler seit Montag und noch bis Freitag jeweils über Nacht zwischen 20 und 6 Uhr gesperrt. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag nutzt die Freiwillige Feuerwehr Annweiler gemeinsam mit den Kollegen aus Landau und den Werksfeuerwehren des Daimlerwerks in Wörth und der BASF die Gelegenheit für eine Übung im Staufertunnel. Wehrleiter Bernd Pietsch erklärt, dass es sich dabei nicht um einen klassischen Übungseinsatz handelt, bei dem ein Brandfall simuliert wird. Stattdessen werden Geräte getestet, die im Falle eines Brands im Tunnel die Rauchbelastung mindern sollen. Sogenannte Turbolöscher, Großlüfter und Raupenfahrzeuge sollen den Ernstfall proben. Zwischen 20 und 30 Einsatzkräfte werden beteiligt sein. Wie der Landesbetrieb Mobilität informiert, wird in dieser Nacht die Vollsperrung um den Streckenzug der B10 zwischen Annweiler-Ost/Queichhambach-West und Queichhambach-Ost erweitert. Grund sind Reinigungs- und Mäharbeiten. Der Verkehr wird über die parallel verlaufende L490 durch Rinnthal, Sarnstall, Annweiler und Queichhambach umgeleitet.