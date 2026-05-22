Ein Wanderer aus Österreich verunglückte am Donnerstagabend im deutsch-französischen Grenzgebiet. Das erschwerte die Suche nach dem 84-Jährigen.

Cyberangriff: Kriminelle haben Zugriff auf die Daten von Patienten des Städtischen Krankenhauses in Pirmasens. Was wir wissen – und was nicht.

Zehn Wochen lang ruht über den Sommer der Verkehr am Landauer Tor in Pirmasens. Die Stadtwerke erneuern sämtliche Leitungen im Kreuzungsbereich unter dem Asphalt.

Geschäfte leiden unter dem Onlinehandel. Regeln zum Schutz der City sind veraltet. Zweibrücken muss reagieren. Was das mit einem Kasten Bier in der Fußgängerzone zu tun hat.

Sollen die Vereine bei Volksfesten auch in Zukunft Gebühren für den Getränkeausschank zahlen? In Zweibrücken wird jetzt darüber diskutiert.

Das Melanchthonheim in Zweibrücken wird verkauft. Ein Makler hat diese Woche die entsprechende Annonce veröffentlicht. Seit Sommer 2025 steht das Gebäude leer.

Im Neubaugebiet Busenäcker in Reifenberg sollen neben klassischen Häusern auch kompaktere entstehen. Die Idee stammt von Ralf Urban, dem die Natur als Fundament dient.

Auf die Polizei warten oder noch schnell eine Pizza ausfahren? Vor dieser Frage stand ein Unfallbeteiligter. Ob seine Entscheidung richtig war, hat das Amtsgericht Pirmasens geklärt.

Mehr als 800 Kilometer für den guten Zweck: Bei seiner Wanderung von Stuttgart nach Amsterdam, bei der er auch in Pirmasens Halt machte, erlebte Heini viele besondere Momente – und einen sehr traurigen.

Zehn Kinder, die zwei Jahre lang kochen, die gehobene Küche kennenlernen und üben, Tische einzudecken. Das ist das Projekt „Europa Miniköche“, das nach Pirmasens kommt.

Meinung

Das Glaubensfestival an Pfingsten ist die letzte Großveranstaltung im alten Wallfahrtsort Maria Rosenberg. Abrissbagger werden Gesicht und Charakter verändern, meint Andreas Danner.



In unserer Kolumne fragt sich Maria Rimbrecht, warum Männer keine langen Haare mehr schätzen und wer uns vor geschorenen Männern schützt.



Florian Bilic (CDU) hat mit dem FC Bundestag die Europameisterschaft gewonnen. Auf dem Platz klappt, was politisch oft fehlt: CDU und SPD gewinnen als Team, meint Julia Luttenberger.



Will die Stadt Zweibrücken freiwillig auf Einnahmen verzichten, muss sie zusehen, wie sie das entgangene Geld anderweitig wieder hereinbekommt. Das ist nicht zu Ende gedacht, meint Gerhard Müller.

Strahlende Gesichter beim Team der Bruderfels-Apotheke in Rodalben: Inhaberin Julia Menges-Wadle hat die Apotheke in der Neuhofstraße 1a eröffnet.

Tobias und Rebecca Dexheimer übernahmen 2025 den Pirmasenser Musiksommer im Neufferpark und führten diesen mit neuem Konzept zu einem neuen Besucherrekord.

Der FKP geht wohl ohne Personalsorgen ins Verbandspokalfinale gegen Schott Mainz. Der Präsident rechnet damit, dass am Samstag rund 1000 Fans mit nach Weingarten reisen. Es ist ein extrem wichtiges Pfingstwochenende für den FK Pirmasens.