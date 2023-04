Bei einer umfangreichen Ermittlung wegen „banden- und gewerbsmäßigen Einschleusens von Ausländern“ haben die Generalstaatsanwaltschaft und die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Frankfurt am Main am Donnerstag 91 Wohn- und Geschäftsräume in mehreren Bundesländern durchsucht. Zwei Männer wurden festgenommen. Auch Pirmasens, Zweibrücken und der Landkreis Südliche Weinstraße standen im Fokus der Ermittler.

Auf Nachfrage sagte der Sprecher der Bundespolizeidirektion Koblenz, Patrick Lankeit, dass in Pirmasens mindestens fünf Häuser durchsucht wurden. In Pirmasens und Zweibrücken sei es vor allem um die Sicherstellung von Gegenständen gegangen. Der Frankfurter Staatsanwaltschaft zufolge soll das Zentrum der Schleuserbande in Hessen gewesen sein. Doch betroffen waren vor allem die Ausländerbehörden in Rheinland-Pfalz und im Saarland. In Pirmasens und Zweibrücken waren demnach Scheinunternehmen und Scheinwohnsitze aufgebaut worden, Beschuldigte aus den beiden Städten gebe es aber nicht. Der Landkreis Südliche Weinstraße habe bei dieser Durchsuchung eine untergeordnete Rolle gespielt. Um zu vermeiden, dass gerade in kleineren Kommunen Gebäude identifiziert werden können, lokalisiert die Staatsanwaltschaft nicht den Einsatzort in der Südpfalz.

Das Angebot habe sich an wohlhabende Kunden im Ausland gerichtet, die Schleuser hätten für ihre Dienste Summen im unteren fünfstelligen Bereich verlangt. Den Kunden sei es nicht um einen permanenten Aufenthalt in Deutschland gegangen, vielmehr wollten sie „eine Aufenthaltserlaubnis für alle Fälle oder für bestimmte Zeiten im Jahr“, so ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt.

Ausländerbehörden getäuscht

Der Hauptbeschuldigte ist laut Bundespolizeidirektion ein 50-jähriger Anwalt aus Frankfurt. Der Deutsche soll gemeinsam mit anderen Beschuldigten in einer Vielzahl von Fällen ausländischen Staatsangehörigen – vor allem aus China, Vietnam, Iran, Irak, Sudan und der Türkei – Aufenthaltstitel verschafft haben. Dazu seien Scheinfirmen gegründet und angebliche Beschäftigungsverhältnisse in Unternehmen vermittelt worden. Die Ausländerbehörden seien getäuscht worden.

Zudem sollen der Anwalt und andere Beschuldigte ihre Kunden bei der Anmeldung von Scheinwohnsitzen unterstützt haben. Zur Gründung von Scheinfirmen und Einrichtung von Scheinwohnsitzen sollen mehrere Wohn- und Gewerbeimmobilien in Rheinland-Pfalz und dem Saarland gekauft oder angemietet worden sein, die anschließend als Briefkastenanschriften dienten. Im Haftbefehl gegen den Deutschen ist derzeit von 15 mutmaßlichen Straftaten die Rede.

Ein weiterer Beschuldigter, ein 45-jähriger Iraner aus Saarbrücken, soll als Geschäftsführer eines Scheinunternehmens an der Verschaffung von Scheinwohnsitzen beteiligt gewesen sein. Dafür soll er mit weiteren Beschuldigten ein sanierungsbedürftiges Hotel im Saarland gekauft haben. Zur Vorlage bei den Ausländerbehörden seien danach fingierte Mietverträge und

Wohnungsgeberbescheinigungen vorgelegt worden.

Durchsucht wurden Gebäude in Frankfurt am Main, Neu-Isenburg, Pirmasens, Saarbrücken, Solingen, Zweibrücken, Wiesbaden sowie dem Hochtaunuskreis, dem Main-Taunus-Kreis und dem Landkreis Südliche Weinstraße. Insgesamt richten sich die Ermittlungen laut Bundespolizei gegen acht Personen. An dem Einsatz am Donnerstag waren über 200 Beamte der Bundespolizei und mehrere Staatsanwälte der Eingreifreserve der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main beteiligt. Sichergestellte Unterlagen, Datenträger und Computer werden nun ausgewertet. Ein Haftrichter entscheidet über eine Untersuchungshaft für die Beschuldigten.