Abenteuer Oper in Zeiten von Corona: Intendant Bodo Busse konnte vor der Premiere von Puccinis „Turandot“ am Saarländischen Staatstheater am Samstagabend ein Lied davon singen: Am Nachmittag stand der Abend auf der Kippe, weil das Orchester eigentlich nicht mehr einsatzbereit war. Und 60 Minuten vor Vorstellungsbeginn musste dann auch noch einer der Solisten absagen.

Am Saarbrücker Theater nahm man die Situation sportlich. Die Rolle des ausgefallenen Mandarins spielte der Regieassistent, gesungen wurde sie von der Seite von Vadim Volkow. Und um die Lücken im Orchester zu füllen, kam ein ganzer Bus mit „Ersatzspielern“ vom Hessischen Staatstheater in Wiesbaden. Und das schier Unmögliche gelang: Unter der Leitung von Kapellmeister Stefan Neubert erlebte man genau das, was wir alle in der Pandemie so sehr vermissen – große Oper!

Eine ausführliche Besprechung der Premiere lesen Sie hier: