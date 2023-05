Die Wirtschaft in der Pfalz sieht keine Rezession. Es geht aber nur in kleinen Schritten voran. Sorgen bereiten den Firmen hohe Energie- und Beschaffungspreise, gestiegene Zinsen und der Fachkräftemangel. Auffallend zuversichtlich schauen Hoteliers und Gastwirte in die Zukunft.

Hier lesen Sie einen ausführlichen Beitrag zum aktuellen Geschäftsklima in der Pfalz.