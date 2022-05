Am Samstagabend veranstalteten die Hells Angels des Charter Neustadt eine Feier im Industriegebiet in Edenkoben, wie die Polizei berichtet. Die Polizei kontrollierte mit starken Kräften die Anreisenden des Motorradclubs, ihre Fahrzeuge und überwachte die Veranstaltung. Es wurden 231 Personen und 116 Fahrzeuge kontrolliert. Die Teilnehmer reisten aus dem gesamten Bundesgebiet und dem benachbarten Ausland an. Neben einem Verstoß gegen das Waffengesetz wurden neun Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Vereinsgesetz eingeleitet, weil Personen verbotene Kennzeichen trugen, so die Polizei. Wie der Einsatz verlief, erfahren Sie im ausführlichen Artikel.