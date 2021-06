Unter dem Motto „Querdenken 721“ haben sich am Donnerstag in Karlsruhe gegen 12.30 Uhr rund 800 Personen in der Günther-Klotz-Anlage versammelt. Schon während der An- und Abreise kam es laut Polizei zu zahlreiche Verstößen gegen das Abstandsgebot und die Maskentragepflicht.

Die Karlsruher Polizei war während des Fronleichnamstags aufgrund mehrerer angemeldeter Versammlungen mit mehreren hundert Einsatzkräften im Einsatz. Es gelang der Polizei durch „konsequente Separierung der einzelnen Teilnehmergruppen“, die Kundgebungen gewaltfrei auseinanderzuhalten.

Hunderte von linken Gegendemonstraten

Während der Bühnendarbietungen und Redebeiträge am „Mount Klotz“, kam es zunächst zu keinen größeren Störungen oder Verstößen. Unweit der Bühne hatten sich etwa 60 Personen linker Gruppierungen versammelt, die ebenfalls lautstark demonstrierten. Gegen 17 Uhr löste sich die Versammlung vollständig auf.

Zu der bereits bestehenden Gegendemonstration kamen weitere rund 250 Anhänger des Antifaschistischen Aktionsbündnis Karlsruhe hinzu. Die Polizei verhinderte ein Aufeinandertreffen beider Gruppen. Beim Einschreiten der Kräfte kam es vereinzelt zu Beleidigungen. Fünf Personen hatten sich gegen die polizeilichen Maßnahmen zur Wehr gesetzt.

Abschlusskundgebng am Bahnhofplatz

Gegen 15.30 Uhr hatten die Teilnehmer des Antifaschistischen Aktionsbündnises Karlsruhe das Areal der Günther-Klotz-Anlage verlassen, um mit einem Aufzug ihren Protest weiter kund zu tun. Die 160 Personen liefen über eine Grünanlage entlang der Walter-Eucken-Schule über die Steinhäuserstraße und Roonstraße zum Hauptbahnhof, wo die Veranstaltung gegen 16.15 Uhr nach einer kurzen Abschlusskundgebung auf dem Bahnhofplatz beendet wurde.

Kleinere Versammlungen im Stadtgebiet

Die Polizei stellte am Ende der Veranstaltungen in der Günther-Klotz-Anlage Sachbeschädigungen an Fahrzeugen fest, die im Zusammenhang mit den Protesten stehen könnten. Die weiteren Versammlungen im Stadtgebiet verliefen störungsfrei und ohne Zwischenfälle. Etwa 40 Personen nahmen an einer weiteren Versammlung am „Platz der Menschenrechte“ teil.

Bei der auf dem Karlsruher Kronenplatz angemeldeten Versammlung „Wissen statt Angst“ konnte die Polizei keins Personen feststellen. Unter dem Motto „Popup Bikelane“ versammelten sich etwa 20 Menschen in der Fritz-Erler-Straße. Diese Versammlung endete gegen 15.30 Uhr. Auch hier ging es laut Polizei störungsfrei zu.