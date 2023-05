Eines der berühmtesten Liebespaare der Geschichte, die ägyptische Königin Kleopatra und der römische Feldherr Julius Caesar, steht 2025 im Mittelpunkt einer großen kulturhistorischen Ausstellung in Rheinland-Pfalz. Das Historische Museum der Pfalz in Speyer kündigte dazu am Freitag „hochkarätige Objekte und Kunstwerke aus international bekannten Museen in Europa“ an. Besucherinnen und Besuchern sollen einen Einblick in drei antike Kulturkreise erhalten.

„Auch für Kinder und Jugendliche bietet die Schau mit eigenen interaktiven Medien- und Mitmach-Stationen eine eigene Erzählspur an“, teilte das Museum in der Dom-Stadt mit. Geplant sei die Ausstellung „Caesar und Kleopatra“ von April bis Oktober 2025.

„Anhand historischer Fakten, schriftlicher Quellen und archäologischer Funde erzählt die Ausstellung diese faszinierende antike Beziehungsgeschichte in Episoden nach“, hieß es. Das Museum wolle dem Mythos die neuesten Forschungsergebnisse gegenüber stellen.

Kleopatra (51-30 v. Chr.) war die letzte Königin aus dem Geschlecht der Ptolemäer, das fast 300 Jahre lang Ägypten beherrscht hatte. Caesar (100-44 v.) traf sie 47 vor der Zeitenwende in Ägypten. Eine der berühmtesten Verfilmungen dieser Geschichte war 1963 der Monumentalfilm „Cleopatra“ mit Elizabeth Taylor und Richard Burton.