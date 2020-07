In Pirmasens ist die Städtische Feuerwehr am Montagabend zu einer großangelegten Alarmübung in die leerstehende Kaufhalle in der Schlossstraße ausgerückt. Laut Stadt wird der Brand eines Gebäudes mit mehreren Verletzten simuliert. Mit dem Einsatz sollen die Feuerwehrleute gezielt auf den Innenangriff in großen Gebäuden mit Menschenrettung geschult werden. Insgesamt sind mehr als 90 Personen in die Alarmübung eingebunden.

Eine solche Übung unter realistischen Bedingungen diene der Überprüfung der Einsatzbereitschaft. Dabei soll auch das Zusammenspiel aller beteiligten Kräften geprobt werden, darunter Feuerwehr, Schnelleinsatzgruppe und Technisches Hilfswerk. Erstmals wird auch der Einsatz von Drohnen geübt. Sie stammen den städtischen Angaben zufolge vom Arbeiter-Samariter-Bund und liefern während der inszenierten Rettung Live-Aufnahmen von der Unglücksstelle direkt in den Einsatzleitwagen.

Höfelsgasse gesperrt, Verkehrsbehinderungen möglich

Die Höfelsgasse ist während der Übung voll gesperrt; eine Fahrspur der Schlossstraße wird ebenfalls für die Aufstellung der Rettungsfahrzeuge benötigt. In der Folge kann es zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen kommen. Die Polizei regelt während der Alarmübung den Verkehr. Die Übung soll voraussichtlich um 20 Uhr abgeschlossen sein.