In Straßburg ist am Montagvormittag ein Großfeuer in einer Recyclingfirma in einem Industriegebiet beim Hafen ausgebrochen. Die tiefschwarze Rauchwolke stieg gegen 9.45 Uhr nahe der deutsch-französischen Grenze auf. Tonnenweise Schrott und eine Lagerhalle brennen in voller Ausdehnung. Die Feuerwehren sind laut RHEINPFALZ-Informationen im Großeinsatz vor Ort. Der Brand konnte erst nach rund zwei Stunden unter Kontrolle gebracht werden. Die Löscharbeiten werden jedoch noch den ganzen Tag andauern, teilte die örtliche Feuerwehr mit.

Die Rauchwolke ist weithin bis in den Ortenaukreis in Deutschland sichtbar. Wie es zu dem Brand kommen konnte ist derzeit noch nicht bekannt.