Nach dem Brand zweier Gebäudekomplexe am Wochenende in der Königstraße ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung. Das Polizeipräsidium Westpfalz hat am Montag eine Ermittlungsgruppe bei der Kriminaldirektion Kaiserslautern eingerichtet.

„Wir können eine vorsätzliche Brandlegung nicht ausschließen“, so Bernhard Christian Erfort. Konkretere Angaben dazu machte der Polizeisprecher beim derzeitigen Stand der Ermittlungen nicht. Die Brandursache stehe aktuell nicht fest. „Wir warten noch auf das abschließende Gutachten“, so Erfort. Gutachter und Sachverständige der Polizei haben Anfang der Woche den Brandort untersucht.

Ob zurückliegende Brände im Stadtgebiet, unter anderem brannten vereinzelt Mülleimer im Stadtgebiet, etwas mit dem Feuer in der Königstraße zu tun haben, werde aktuell überprüft.

Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2620 entgegen.