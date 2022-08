Ein Feuer ist am Montagmorgen gegen 8 Uhr in einem Sägewerk im französischen Mothern ausgebrochen. Eine starke Rauchwolke soll bis nach Karlsruhe sichtbar sein. Das Sägewerk brennt laut RHEINPFALZ-Informationen in voller Ausdehnung. Feuerwehren aus der Region sind im Großeinsatz. Auch die Feuerwehr Rastatt, Baden-Baden und die Karlsruher Feuerwehr wurden inzwischen zur Überlandhilfe angefordert.

Die Bevölkerung in Teilen im Elsass wurde gewarnt. Verletzte soll es keine geben. Die Löscharbeiten werden noch den ganzen Montag über andauern, teilen französische Behörden mit.

