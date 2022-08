Ein Feuer ist am Montagmorgen gegen 8 Uhr in einem Sägewerk im französischen Mothern ausgebrochen. Eine starke Rauchwolke soll bis nach Karlsruhe sichtbar sein. Das Sägewerk brennt laut RHEINPFALZ-Informationen in voller Ausdehnung. Feuerwehren aus der Region sind im Großeinsatz. Eine Warnung für die Bevölkerung in Teilen im Elsass ist auch über Twitter erfolgt.