In der Hafenstraße im Mannheimer Stadtteil Jungbusch gibt es einen Großbrand mit starkem Rauch. Laut der Mannheimer Polizei brennt ein leerstehendes Industriegebäude. Die Feuerwehr ist mit starken Kräften im Einsatz. Anwohner werden gebeten, möglichst keine Außenluft in ihre Wohnungen zu lassen, also Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Wir berichten weiter.