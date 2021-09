(Aktualilsiert 21.15 Uhr) Anders als zunächst von der Polizei bekanntgegeben, ist das Feuer nicht im Chemieunternehmen Almatis Holding GmbH ausgebrochen, sondern in der Düngerfabrik ICL Fertilizers. Das hat die Feuerwehr am späten Mittwochabend auf Nachfrage der RHEINPFALZ bestätigt. Die Löscharbeiten dauern derzeit an.

(Aktualisiert 20.20 Uhr) Das Messfahrzeug der Feuerhwehr ist unterwegs auf dem Gelände.

(Aktualisiert 20.19 Uhr) Die Rauchsäule ist weniger geworden. Immer wieder eilen Fahrzeuge mit Blaulicht zur Einsatzstelle. Gerade ist auch ein Rettungswagen unterwegs zum Brand.

(Aktualisiert 20.14 Uhr) Wie die Stadt Ludwigshafen soeben über die Warn-App NINA mitteilt, wurden im Bereich Rheingönheim Brandgase freigesetzt. Es könne zu Geruchsbelästigungen und Sichtbehinderungen kommen in den Stadtteilen Rheingönheim, Mundenheim, Gartenstadt und Maudach. Die Bevölkerung wird gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Die Menschen sollen ihre Nachbarn informieren.

Video: Video: Silvia Sebastian

(Aktualisiert 20.06 Uhr) Nach aktuellem Stand der Feuerwehr wurde bei dem Brand niemand verletzt.

(Aktualisiert 20.04 Uhr) Laut Polizei gibt es keine akute Gefährdungslage für die Bevölkerung. Bei dem brennenden Material handele es sich um nichts Explosives.

(Aktualisiert 19.50 Uhr) Im Stadtteil Süd sind laut Sirenen zu hören. Das Signal wurde laut Feuerwehr präventiv ausgelöst.

Großbrand auf dem Gelände der Firma Giulini im Rheingönheimer Chemiepark in Ludwigshafen. Foto: Ralf Moray

(Aktualisiert 19.38 Uhr) In Ludwigshafen-Rheingönheim ist am Mittwochabend bei einer Firma im Gewerbegebiet Süd ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei berichtet, brennt es in der Guilinistraße 2 bei der Firma Almatis Holding GmBH [Inzwischen ist bekannt, dass diese Information falsch ist. Der Brand ist bei ICL Fertilizers ausgebrochen]. Gegen 18.44 Uhr wurde eine starke Rauchentwicklung gemeldet. Die Berufsfeuerwehr habe einen Brand in einer Lagerhalle entdeckt. Die Löscharbeiten dauern an.

Von der Ludwigshafener Innenstadt war die Rauchwolke am Abend deutlich sichtbar.

Wir berichten weiter.