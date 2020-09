Als Ursache für den Großbrand bei Süd-Müll am Donnerstagmorgen schließen die Experten einen technischen Defekt aus. Das ist das Ergebnis einer Besichtigung des Brandorts durch die Kriminalpolizei Ludwigshafen und einen Brandsachverständigen am Freitag. Wie die Polizei mitteilt, gibt es auch keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung, womit nur noch ein Unfall als mögliche Ursache bleibt: Es käme eine Selbstentzündung aufgrund einer chemischen Reaktion in Frage, schreibt die Polizei. Die Ermittlungen dauern an.